تدريبات أميركية بحرينية تستخدم "سفنا مسيّرة" لأول مرة في مياه الخليج الفارسي

العالم-الامريكیتان

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم البحرية الأميركية تيم هوكينز، أن التدريبات التي أجريت اليوم تحت اسم "نيو هورايزون"، جزء من الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز الوعي بالمجال البحري والردع والشراكات.

وأضاف هوكينز: "نضع سفينتين من دون ربان تحت مسمى مانتاس تي -12 في المياه"، وذلك بالقرب من سفينتين من القوة البحرية الملكية البحرينية، وقال إن ذلك سيساعد "في فهم كيف يمكننا استخدام هذه السفن لتعزيز الوعي بالمجال البحري، وهو أمر مهم للغاية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وهذه هي المرة الأولى التي تدمج فيها البحرية الأميركية السفن غير المأهولة مع السفن المأهولة في مياه الشرق الأوسط.

يذكر أن الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، أعلن الشهر الماضي أنه أطلق قوة جديدة في الخليج الفارسي لدمج الطائرات دون طيار والسفن غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عملياته، قائلا إن "القوة-59" تعتمد على "التعاون الاقليمي".

وتطل البحرين على مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر يقل عرضه عن 40 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه، وشهد مماحكات بين السفن البحرية الأميركية والإيرانية في الماضي.