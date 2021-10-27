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تعيين مساعدين جدد في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

تعيين مساعدين جدد في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

عين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في حكمين محمد رضا كاردان نائبًا لرئيس المنظمة ورئيسًا لمركز نظام السلامة النووية في البلاد ، وسيد بجمان شيرمردي نائبًا لرئيس المنظمة والمدير العام لـ شركة تطوير تطبيقات الإشعاع.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس بإن "محمد إسلامي" ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية ، عين في حكمين منفصلين ، "محمد رضا كاردان" و "سيد بجمان شيرمردي" على التوالي في منصبي نائب رئيس المنظمة ورئيس مركز نظام السلامة النووية ونائب رئيس المنظمة والمدير التنفيذي لشركة تطوير تطبيقات الاشعاع.

ومحمد رضا كاردان ، نائب مدير جديد لمنظمة الطاقة الذرية ورئيس مركز السلامة النووية البالغ من العمر 51 عامًا ، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية (الأشعاع الطبي) من جامعة أمير كبير للتكنولوجيا. درس الإشعاع الذري للأمم المتحدة وعمل كممثل لجمهورية إيران الإسلامية في لجنة تطوير معايير الإشعاع ، وممثل جمهورية إيران الإسلامية في لجنة تطوير معايير السلامة للمواد المشعة ومعلم الدورة الإقليمية الأفريقية للطاقة الذرية الدولية الوكالة.

وتخرج بجمان شيرمردي ، 41 عامًا ، من جامعة أمير كبير بطهران بدرجة دكتوراه في الهندسة النووية (الطب الإشعاعي) ، لديه العديد من السجلات العلمية والتنفيذية ولديه 4 براءات اختراع في بلده سجل؛ وقد سبق له نشر 130 مقالاً في مجلات ومؤتمرات وطنية ودولية مرموقة وراجع العديد من المقالات.

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