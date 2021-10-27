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الامن العراقي يعلن اعتقال اثنين من "المتورطين" بتفجير في ديالى

الامن العراقي يعلن اعتقال اثنين من
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن اعتقال اثنين من الإرهابيين "المتورطين" بتفجير وقع في محافظة ديالى شرق البلاد، وأسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة تمكن اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على اثنين من المتورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى والتي وقعت بتأريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين جاءت بعد تشكيل فريق عمل يتكون من الفوج الثالث لواء ٢ وقسم استخبارات الفرقة اضافة الى شرطة ناحية ابي صيدا وكذلك التعاون من قبل اهالي المنطقة وحصول الموافقات القضائية".

وكان ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية أصيبوا الاثنين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون قرب محكمة ناحية أبى صيدا التابعة لقضاء المقدادية شمال شرق العراق.

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