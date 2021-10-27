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'لقاح سبوتنيك سوري' ينتظر افتتاح خط إنتاج خاص

'لقاح سبوتنيك سوري' ينتظر افتتاح خط إنتاج خاص
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تقدمت روسيا ممثلة برابطة مستوردي ومصدري الأدوية والمعدات الطبية بمقترحاتها إلى الحكومة السورية – وزارة الصحة لإقامة مشروع لتوطين صناعة إنتاج لقاح كورونا في سوريا.

العالم - سوريا

وافادت الوطن علمت من مصدر في وزارة الصحة أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 5 ملايين جرعة سنوياً أي إن حاجة المواطنين السوريين من اللقاح تكون من دون تكاليف ومجاناً مع إمكانية التصدير للقاح بعد تنظيم اتفاقية بين رابطة مستوردي ومصدري المواد الطبية الروسية ووزارة الصحة في سورية.

الشركة العامة للصناعات الدوائية «تاميكو» باعتبارها الجهة المعنية بصناعة الدواء في سوريا أوضحت أن هذا المشروع من المشاريع المهمة المطروحة للتطوير من الشركة منذ فترة طويلة ضمن مشاريع التطوير والتوسع في الشركة، وبناء على مناقشات جرت مع وزارة الصحة لاعتماد اللقاحات ومن ضمن أولويات التصنيع الدوائي وضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات والأهم أن صناعة هذا اللقاح تتطلب أن ينتج بشكل فيالات سائلة معدة للحقن العضلي، الأمر الذي يتطلب وجود خط إنتاج خاص بذلك الشكل الصيدلاني وهو غير متوافر بالشركة حالياً إضافة إلى حقوق المعرفة والخبرة بتصنيع اللقاح المذكور وبذلك تستدعي عملية توطين صناعة اللقاح خط توريد جديداً للإنتاج.

والأهم حسب المصدر أن هذا المشروع هو تمهيد لتوطين صناعة اللقاحات بشكل عام مع المساعدة بنقل الخبرات والمعرفة التي تبدأ بلقاح كورونا تأسيساً للاستثمار الطويل الأجل في الصناعات الدوائية.

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