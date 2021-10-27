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بالفيديو: تايوان تطور سفنا قتالية جديدة لسلاح بحريتها

الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

بدأت شركة Lungteh Shipbuilding التايوانية ببناء سفينة قتالية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد.

العالم - اسيا والباسفيك

وأشار موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية إلى أن أحد أحواض بناء السفن التابع للشركة المذكورة شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتطوير سفينة قتالية معدلة جديدة من فئة Tuo Jiang".

وتبعا لوسائل إعلام تايوانية فإن السفينة الجديدة من المفترض أن تنضم إلى سلاح البحرية التايواني عام 2023، وأن تايوان تخطط لصنع 5 سفن أخرى من هذا الطراز أيضا.

وكانت أول سفينة من فئة Tuo Jiang قد بدأت الخدمة في الأسطول التايواني عام 2014، أما السفينة الثانية المعدلة من هذا النوع فانضمت إلى سلاح البحرية التايواني في سبتمير الماضي.

وتتميز سفن Tuo Jiang المعدلة بالقدرة على العمل في المياه الضحلة التي تعجز الفرقاطات الكبيرة عن العمل فيها، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 60.4 م، وعرضها 14 مترا، ويمكنها الإبحار بسرعة 45 عقدة بحرية، وقطع 2000 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ Hsiung Feng II المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Hsiung Feng-3 التي يصل مداها إلى 150 كلم، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 و12,7 ملم.

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