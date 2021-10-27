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الدوما الروسي: استخدام أوكرانيا للمسيرات في دونباس سيؤدي إلى التصعيد

الدوما الروسي: استخدام أوكرانيا للمسيرات في دونباس سيؤدي إلى التصعيد
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أندريه كارتابولوف، أن استخدام الجيش الأوكراني للطائرات بدون طيار في دونباس سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الأزمة الأوكرانية.

العالم- روسيا

وقال إن "استخدام الجيش الأوكراني طائرة "بيرقدار" في دونباس باعتراف الأركان العامة الأوكرانية، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في أوكرانيا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، اكتسبت لوغانسك ودونيتسك بعض الخبرة في مكافحة الطائرات بدون طيار. بناء على تجربة صد الأعمال العدائية في مناطق أخرى من العالم، هناك وسائل مناسبة يمكن أن تقلل أو تلغي بشكل كبير قدرات هذا الجهاز".

وتابع: "القيادة الأوكرانية تظهر مرة أخرى بمثل هذه الأعمال عدم رغبتها في الوفاء باتفاقات مينسك".

من جهتها، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية في وقت سابق، أن "الجيش الأوكراني استخدم طائرة "بيرقدار" المسيّرة تركية الصنع لأول مرة في دونباس".

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