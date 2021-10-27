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نتائج وآثار اجتماع طهران حول أفغانستان والعصيان الداخلي في السودان

نتائج وآثار اجتماع طهران حول أفغانستان والعصيان الداخلي في السودان
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما هذه الليلة نتائج وآثار إجتماع طهران حول أفغانستان، وكذلك العصيان الداخلي في السودان والمقاطعة الخارجية.

العالم - بانوراما

يناقش برنامج بانوراما في ملفه الأول: تأكيد البيان الختامي لمؤتمر الجوار الأفغاني في طهران على دعمه لتسوية النزاعات في أفغانستان من خلال الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شاملة.

وشدد البيان على دعم السيادة الوطنية والاستقلال السياسي لأفغانستان وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية إلى الشعب الأفغاني

وفي الملف الثاني: أعلان العمال في شركة سودابت النفطية الحكومية والأطباء في السودان انضمامهم إلى حركة الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في البلاد.

وتعتقد لجنة أطباء السودان أنه قد قتل خلال الاحتجاجات اربعة متظاهرون بنيران قوات المجلس العسكري. وقام الاتحاد الافريقي بتعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة التابعة له حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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