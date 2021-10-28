بغداد تؤكد دعم مهمة التحقيق الدولي بجرائم "داعش"

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقي، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي لمُساءَلة عن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابيّ (UNITAD) كريستيان ريتشار، وجرى خلال اللقاء استعراض للمهام المناطة للفريق الدوليّ لدعم الجُهُود المحليّة الراميّة إلى مساءلة تنظيم "داعش" الإرهابيّ".

وشدد الوزير، بحسب البيان، على "دعم مهمة الفريق الدولي بغية تحقيق الهدف من تشكيله بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ (2379) لسنة 2017، وللوفاء بولايته المُكلف بها استناداً إلى اختصاصات الفريق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائيّة على الجرائم المُرتكبة في إقليمه".

من جانبه، أكَّد ريتشار على "استمرار الفريق الدوليّ في تكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات العراقيَّة المُختصة لتنفيذ برامجه، المُتمثلة في دعم السلطات المحليّة لمساءلة تنظيم "داعش" الإرهابيّ، وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا المُتطورة في حفظ الأدلة والأرشفة "، مُثمناً في الوقت ذاته الجُهُود المبذولة من قبل الجانب العراقيّ في تسهيل مهام الفريق الدوليّ.