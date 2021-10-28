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سفير اليابان لأفغانستان يلتقي بوزير خارجية حكومة طالبان

سفير اليابان لأفغانستان يلتقي بوزير خارجية حكومة طالبان
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

التقى سفير اليابان لأفغانستان بوزير الخارجية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال، وطالبه بضمان سلامة الرعايا اليابانيين والسماح لهم بسرعة مغادرة أفغانستان.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الخارجية القول إن السفير تاكاشي أوكادا التقى وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أمس، وطالبه بتأمين طرق لليابان لتقديم مساعدات إنسانية للأفغان، ودعم حقوق الإنسان بما في ذلك النساء والأقليات العرقية.

وجرى اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نقلت اليابان عملياتها الدبلوماسية بعد سيطرة طالبان على السلطة مطلع سبتمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة اليابانية تواصلا مباشرا مع مسؤول في طالبان على مستوى الحكومة.

وطالب أوكادا بضمان سلامة الأفغان الذين عملوا في السفارة اليابانية في كابول، وكذلك المنظمات المرتبطة باليابان. كما أعرب عن أمله في ألا تصبح أفغانستان مأوى للأنشطة الإرهابية.

ورفض مسؤول بالوزارة الإفصاح عما قاله متقي خلال الاجتماع.

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سفير اليابان لأفغانستان يلتقي بوزير خارجية حكومة طالبان

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