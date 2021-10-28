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المفوضية العراقية تباشر عملية الفرز اليدوي في بابل

المفوضية العراقية تباشر عملية الفرز اليدوي في بابل
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عن المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بمحافظة بابل.

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفوضية الانتخابات انجزت أمس عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بمحافظة نينوى وعددها 102 محطة"، مبيناً ان "العملية تمت في قاعة الشرف بمشاركة 20 فريقاً من موظفي التسجيل وحضور موظفي المكتب الوطني".

واضاف، أن "المفوضية باشرت اليوم بالعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بمحافظة بابل، تليها في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وبعدها المحافظات الاخرى تباعاً للايام المقبلة"، مشيراً الى انه "تم وضع جدول زمني لكل محافظة ومن ثم المضي في بالعملية باقصى مدة ممكنة".

وتابع مصطفى، ان "المفوضية تسعى للاسراع في انجاز عملية العد والفرز اليدوي مقترنة بدقة العمل الفني"، موضحاً ان "المفوضية اخذت على عاتقها ان تقوم بالاجراءات من قبل فرق مختصة في قسم الاجراءات والتدريب بمكاتب المحافظات وقسم العمليات والمعلومات في المكتب الوطني وهؤلاء موظفون مختصون يقومون بهذه الاجراءات".

وعن آلية العد والفرز اليدوي، أوضح مصطفى، ان "الاجراءات التي نقوم بها الآن هي فتح الصناديق التي تم تقديم الطعون عليها من قبل المرشحين المشتكين، وبعد عملية الفرز للنتائج في هذه المحطات، تطابقت النتائج اليدوية والالكترونية المرسلة في يوم الاقتراعين العام والخاص ومن ثم مصادقة النتائج".

وذكر ان "هذه الاجراءات تتم بحضور المراقبين المحليين للمرشحين الذين قدموا الطعون ومراقبي منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين الذين اشادوا بالاجراءات".

واكدت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء، أن إجراء العد والفرز اليدوي الشامل يحتاج لتشريع قانوني.

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المفوضية العراقية تباشر عملية الفرز اليدوي في بابل