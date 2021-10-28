هل ستشارك أمريكا في مفاوضات إلغاء الحظر؟

العالم - خاص بالعالم

باقري كني أكد في ختام محادثات مع المنسق الأوروبي، أنريكي مورا على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد معتبرا أن توفير الضمان لعدم تكرار الاطراف الاخرى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلب لا تغض ايران الطرف عنه.



وأكد علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني:"المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني، سوف نتفاوض مع الدول الأربع زائد واحد والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي.

وزير الخارجية "حسين اميرعبداللهيان" أشار إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشان عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، قائلا إن الاهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك؛ وان هذه العودة ستخدم مصالح ايران او لا، وما اذا كانت ستصب في سياق الغاء الحظر او فرض المزيد من القيود الجديدة.

وحول نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي الى ايقاف نشر تفاصيل برنامجها النووي فورا، مشيرا الى أن ايران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة مالم تتوقف عن تسريب المعلومات.

ولفت الى ان احتجاجات ايران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الامان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...