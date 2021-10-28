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تونس.. المرزوقي يدعو لعزل الرئيس سعيد ومحاكمته

تونس.. المرزوقي يدعو لعزل الرئيس سعيد ومحاكمته
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، لعزل ومحاكمة الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، ومعاونيه، ومحاكمتهم "بتهمة تدمير وتخريب الدولة والقيام بانقلاب على الدستور والشرعية"، بحسب تعبيره.

العالم-تونس

وحث المرزوقي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، القوى السياسية على التوحد وترك الخلافات جانبا، وكذلك دعا النقابات والمنظمات إلى التحرك، والتصدي للمشروع السياسي الذي ينوي سعيد تطبيقه.

وأوضح أن المشروع الذي يسعى سعيد لتطبيقه بعد الاستفتاء عليه هو بمثابة "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات"، على حد قوله.

وأضاف المرزوقي أن "البلاد تعيش مرحلة خطرة، ومحاولة لتدمير الدولة بدأت منذ صدور الأمر 117 الذي ألغى فصولا من الدستور، وأنهى دولة القانون والمؤسسات، وأصبحنا نعيش في دولة الحكم الفردي".

كما أشار الرئيس السابق إلى أن "الوضع الاقتصادي في تونس يتجه نحو الأسوأ، والدولة في حالة إفلاس".

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تونس.. المرزوقي يدعو لعزل الرئيس سعيد ومحاكمته

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