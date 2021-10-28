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ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان يجتمع مع البرهان

ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان يجتمع مع البرهان
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان اليوم الخميس إنه التقى بالفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة أمس وحثه على تهدئة الموقف في البلاد كما دعا للإفراج عن المعتقلين والتواصل معهم.

العالم ـ السودان

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم المساعدة الانتقالية في السودان أن فولكر بيرتيس "أعرب عن قلقه البالغ بشأن المحتجزين منذ 25 أكتوبر ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين وفي الوقت نفسه طلب التواصل الفوري مع المحتجزين".

وأضافت أن فولكر عرض "مساعيه الحميدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية".

ويواصل متظاهرون سودانيون الخميس لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وأعاد المتظاهرون الخميس نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين، ووصول جثث أخرى الى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التي تلت.

وأعلن البرهان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعد أن أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.

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ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان يجتمع مع البرهان