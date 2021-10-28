توجيهات يصدرها رئيس وزراء العراق للقادة الأمنيين في ديالى

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وأفاد موقع "السومرية نيوز" ان بيانا ورده عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء جاء فيه، ان "الاجتماع خُصّص لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة".

وبحسب البيان، قدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين الأبرار الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يشملهم برحمته، ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

وعدّ الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بالأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في القوات الأمنية.