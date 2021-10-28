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الرئيس الإيراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني لجمهورية النمسا الاتحادية

الرئيس الإيراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني لجمهورية النمسا الاتحادية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة إلى رئيس جمهورية النمسا الاتحادية، معربا فيها عن أمله بتنمية العلاقات والتعاون بين البلدين.

العالم - ايران

هنأ الرئيس الإيراني ألكسندر فان دير بيلين بمناسبة العيد الوطني لجمهورية النمسا الاتحادية.

وأعرب رئيسي عن أمله في أن يؤدي وجود إمكانيات متنوعة للتعاون إلى تمهيد الطريق لتوسيع وتعميق العلاقات في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وستزداد العلاقات والتعاون بين البلدين يوما بعد يوم.

وجاء نص رسالة الرئيس كما يلي:

أهنئ من صميم القلب النمسا رئيسا وشعبا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية النمسا الاتحادية.

لطالما كانت العلاقات ااتاريخية ودية بين البلدين، فضلاً عن وجود قدرات تعاون متنوعة، أساسًا لتوسيع وتعميق العلاقات في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

آمل في ضوء إرادتنا المشتركة وجهودنا أن نشهد تطوراً متزايداً في العلاقات والتعاون بيننا في جميع المجالات.

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