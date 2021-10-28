الرئيس الإيراني يشدد على تحسين اقتصاد البلاد

العالم - ايران

وأكد الرئيس الإيراني انه على الرغم من وجود مشاكل كبرى امام الحكومة الإيرانية إلا ان ايران ايضا لديها طاقات كبرى لحل المشاكل حيث ان تفعيل هذه الطاقات بحاجة الى التعاون الوثيق والودي بين الحكومة والبرلمان.

وقال الرئيس آية الله رئيسي خلال لقائه نواب محافظة طهران في مجلس الشورى الاسلامي : لو كان اقتصاد البلاد بحاجة الى عمليات جراحية كبرى فانني انا شخصيا والحكومة الثالثة عشرة (الحالية) سوف لن نبخل ببذل اقصى الجهود في هذا المسار.

وخلال اللقاء الذي حضره 24 من نواب محافظة طهران في مجلس الشورى الاسلامي تم طرح مختلف القضايا المتعلقة بمحافظة طهران من حيث النقل والبيئة وغيرها من الامور وجرى البحث وتبادل وجهات النظر حول الحلول اللازمة لها.