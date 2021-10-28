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محامو مؤسس 'ويكيليكس' يحذرون من احتمال انتحاره إذا سُلم لاميركا

محامو مؤسس 'ويكيليكس' يحذرون من احتمال انتحاره إذا سُلم لاميركا
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد محامو الدفاع عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج اليوم الخميس أنه قد ينهي حياته في حال سُلم للولايات المتحدة، رغم طمأنة واشنطن بشأن المصير المتوقع له.

العالم ـ الأميركيتان

وفي اليوم الثاني من التحقيق أمام محكمة لندن العليا في الاستئناف الأميركي، اعتبر محامو أسانج أن العناصر الجديدة المقدمة لا تبرر بأي حال إعادة النظر في رفض تسليمه.

وكانت واشنطن عارضت الأربعاء فرضية انتحار أسانج وأصرت على أنه لن يوضع في سجن "إيه دي إكس فلورنس" الشهير في كولورادو، حيث سجناء من تنظيم "القاعدة" في عزل شبه كامل.

وتأمل الولايات المتحدة في إلغاء حكم القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر التي رفضت تسليم أسانج بسبب احتمال إنهائه حياته وتدهور صحته العقلية في نظام العدالة الأميركي.

ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية، وهو محتجز حاليا في سجن "بيلمارش" جنوب شرق لندن، حيث ندد مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب نيلز ميلزر بظروف اعتقاله منتقدا "وضعا غير إنساني" يعرض حياته "للخطر".

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-10-2021

محامو مؤسس 'ويكيليكس' يحذرون من احتمال انتحاره إذا سُلم لاميركا

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