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إقالة لقمان أحمد مدير الإذاعة والتلفزيون في السودان

إقالة لقمان أحمد مدير الإذاعة والتلفزيون في السودان
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن التلفزيون السوداني إقالة لقمان أحمد المدير العام للإذاعة والتلفزيون من منصبه وتعيين إبراهيم البزعي خلفا له.

العالم ـ السودان

وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الخميس، بأن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بإقالة المدير العام للإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد.

وكان البرهان أصدر، أمس، قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج من مناصبهم، وذلك بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش بالانقلاب العسكري وتأييدهم لرئيس الوزراء المحتجز في منزله، عبد الله حمدوك. وكلف برهان، اليوم الخميس، علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية.

وأعلن قائد الجيش السوداني قبل أيام فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش. ووصف مسؤولون في الحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

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