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شاهد.. انتشار المخدرات والفقر في المجتمع الصهيوني

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولها الإعلام الصهيوني تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في داخل الكيان الصهيوني وتفشي المخدرات وانتشار الفقر بين جنود الإحتلال.

العالم - خاص العالم

وقال المتابع للشان الإسرائيلي نبيه عواضة أن وجود تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة داخل الكيان الصهيوني يشير الى فقدان الامن داخل هذا الكيان.

وأوضح عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هذه العصابات تنتشر في اكثر من نقطة داخل الكيان الصهيوني وتحظى بالحصانة السياسية والامنية على اكثر من مستوى سواء مستوى الحكومة او مستوى الأجهزة الأمنية.

وتابع عواضة قائلاً بأن التفلت الأمني في داخل الكيان الصهيوني لم يعد محصوراً بسبب الاوضاع الإقتصادية والمعيشية بل تحولت هذه العصابات الى اداة لتصفية حسابات اقتصادية ومالية وأمنية في بعض الأحيان.

وحول موضوع ترويج المخدرات في داخل الكيان الصهيوين قال عواضة أن هناك سوق متكامل يمكن ان يعول عليه في داخل الكيان الصهيوني في موضوع تجارة المخدرات وتعاطي المخدرات لان النسبة الاكبر من الصهاينة اصبحت اليوم تتعاطى هذه المادة وهذا الامر جاء بالأساس بعد عام 2019 حينما صادقت حكومة نتنياهو على تشريع تجارة وزرع المخدرات لأسباب طبية.

كما أوضح عواضة حول موضوع معاناة جنود الإحتلال من الفقر بأنه رغم ميزانية جيش الإحتلال التي تقدر بـ17 مليار دولار هناك تناقض بين راتب جنود الصهاينة وهذه الميزانية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5872033

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