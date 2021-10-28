وقفة سورية احتجاجية ضد تركيا في قرية كفر ناصح بريف حلب الشمالي

العالم - سوريا

وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، ان "المشاركين حملوا الإعلام الوطنية واللافتات التي تندد بتدخل النظام التركي في الشؤون السورية وبالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والإرهابيون بحق الأهالي داعين لإنهاء تواجده اللاشرعي على الأراضي السورية".

وألقى عدد من المشاركين كلمات أكدوا فيها على وحدة التراب السوري والوقوف بحزم ضد جميع أشكال التقسيم والنزعات الانفصالية معربين عن ثقتهم بالجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في معاركه ضد أعداء الوطن.

وبين محمود الأطرش في كلمته أن تجمع أهالي كفر ناصح اليوم على مقربة من الخطوط الأمامية المواجهة للعدو التركي ومرتزقته هو رسالة قوية تدل على رفض أبناء الشعب السوري لكل أنواع التدخل الخارجي والاحتلال.

وقال نور سلامة إننا نقف اليوم في خط مواجهة يداً بيد مع رجال الجيش العربي السوري مؤكدين التلاحم المطلق للوقوف بوجه سياسات أردوغان العثماني وأنه مهما طال الزمن سيرحل عن أرضنا صاغراً مذعناً لإرادة السوريين.

من جانبه دعا محمود ويسي جميع الشرفاء للضغط على الاحتلال التركي وإنهاء أطماعه الاستعمارية في المنطقة العربية معرباً عن إيمانه المطلق بأن الاحتلال زائل طالما هناك عزيمة وإصرار من أبناء الشعب لطرده.

ولفت أحمد شوبك إلى تمسك الأهالي بقراهم وبلداتهم والدفاع عنها والتضحية بدمائهم لمنع المحتل من تدنيسها.