اتفاق نهائي لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر سورية

العالم - سوريا

وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إنه تم البدء بإعادة تأهيل خط الربط بين سورية والأردن بتكلفة تقارب 5.5 ملايين دولار مؤكداً عمل سورية على تسهيل الإجراءات لحل المشكلة الكهربائية في لبنان وتأمين جزء من احتياجاته عن طريق الأردن.

وأشار الزامل إلى أن سورية تعمل على تأهيل المنظومة الكهربائية الخاصة بالربط بين الأردن ولبنان مروراً بها على الرغم من التدمير الكبير الذي لحق بالشبكات والمنظومة الكهربائية فيها جراء الاعتداءات الإرهابية مشدداً على أن الشبكة الكهربائية ستكون جاهزة نهاية العام الحالي والورشات تعمل بشكل دائم.

من جانبه قال الخرابشة إنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي سيزود لبنان بجزء من احتياجاته خلال الفترة المقبلة ولفت إلى أن الربط الكهربائي الأردني السوري بدأ عام 2001 لكنه توقف عام 2012 لأسباب فنية موضحاً “أن قضايا فنية لا بد من العمل عليها تتعلق بالشبكات لتكون جاهزة والجانب السوري أكد أن العمل جار حتى ينتهى مع نهاية العام الحالي”.

بدوره عبر فياض عن تقديره للعلاقة الطيبة التي تجمع بلاده مع سورية والأردن والتزامهما بمساعدة لبنان خلال هذا الظرف الصعب بما يؤمن أمن الطاقة في لبنان وبما يسهم في استدامة قطاع الطاقة فيه.

وأشار فياض إلى التوصل إلى صيغة نهائية ملائمة جداً للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة بعد المباحثات البناءة التي تمت بين البلدان الثلاثة مبيناً أن الصيغة تضمنت شروطا معززة جداً لقطاع الكهرباء في لبنان سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو من حيث تكلفة الكهرباء نفسها أو تكلفة نقلها عبر الأراضي السورية.

إلى ذلك نوه فياض في حديث تلفزيوني بمساهمة سورية ووضعها إمكانياتها من أجل تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبرها.

وقال فياض إن سورية مدت العون للبنان ووضعت كل إمكانياتها من أجل مساعدته للاستفادة من الطاقة الكهربائية مشدداً على اهمية العلاقة المتينة والقوية مع سورية.