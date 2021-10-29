«الجهاد» تطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

العالم-فلسطين

وفي هذا السياق، قالت الحركة في الضفة الغربية: «الاحتلال لا يكترث بالإدانات العربية والدولية المجردة، فلا قيمة لموقف يغطيه التطبيع ويغطيه التحالف الاقتصادي والعسكري».

وأضافت الحركة: «مازال الاحتلال الصهيوني يمارس جرائمه الاستيطانية في أراضينا المحتلة في الضفة الغربية والقدس، غير مكترث ببعض المواقف الدولية وضارب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تجرم هذه القرارات»، مشيراً إلى أن «هذه المخططات الاجرامية هي عدوانٌ يبتلع الأرض بشكل مستمر وممنهج».

كما أشارت إلى أن «الرد على هذه المخططات العدوانية يتطلب وحدة الموقف الوطني على قاعدة مواجهة هذه المخططات العدوانية والتصدي لها بكل أشكال المقاومة التي تمثل النهج القادر على ردع هذا العدوان».

ولفتت إلى أن «عدم السكوت عن هذا الفعل الإرهابي الذي تمارسه حكومة الاحتلال، والتي لا تكترث ببعض المواقف التي يغطيها التطبيع ويغطيها التحالف الاقتصادي والعسكري مع العدو».