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وزير الطاقة اللبناني: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لمشروع الكهرباء عبر سوريا

وزير الطاقة اللبناني: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لمشروع الكهرباء عبر سوريا
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، يوم الخميس، بأن الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيمول المشروع.

العالم - سوريا

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الأردن عقب مباحثات ثلاثية شارك فيها وزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.

وقال وزير الطاقة اللبناني، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق. وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

وأعرب الوزير اللبناني عن تقديره للعلاقة الطيبة التي تجمع بلاده مع الأردن وسوريا، والتزامهم بمساعدة لبنان خلال هذا الظرف الصعب، بما يؤمن أمن الطاقة في لبنان.

وأشار فياض إلى التوصل لصيغة ملائمة نهائية جدا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة بعد مباحثات وصفها بأنها بناءة التي تمت بيننا توصلنا لصيغة ملائمة جدا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لهذا القطاع.

وقال فياض، إن الصيغة تضمنت “شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا سواء من حيث كلفة الإنتاج، أو من حيث كلفة الكهرباء نفسها، أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية”.

وتم الإعلان اليوم عن توصل لبنان والأردن وسوريا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

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