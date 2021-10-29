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شاهد..غضب نشطاء التواصل من تجريف مقبرة "اليوسفية"

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال، تجريف مقبرة "اليوسفية" قرب المسجد الأقصى بزعم أنها أراضي تابعة لبلدة الاحتلال في القدس.

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وجاء ذلك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال ودفاعاً عن موتاهم وأرضهم احتج مقدسيون على تجريف المقبرة بالوقوف أمام المقبرة ومنع آليات الاحتلال من دخولها، كما واشتبكوا بالأيدي مع قوات الاحتلال أدت إلى اعتقال مقدسيين من محيط المقبرة بعد الاعتداء عليهم.

وغضب عارم عم منصات التواصل حول هذا الموضوع حيث جاء في حساب نداء الاقصى: "رئيس بلدية الاحتلال يدّعي أن أعمال التجريف في مقبرة اليوسفية لم ولن يتضرر منها أي قبر، مؤكدا مضي طواقمه في تحويل المكان إلى متنزه. الصور ومقاطع الفيديو الواردة من المقبرة تدحض ادعاءات رئيس البلدية وروايته المضللة".

وجاء حساب شؤون فلسطينية: "قوات الاحتلال تقوم بتحطيم شواهد القبور بل تجرف القبور وتنبشها وتكسر عظام الأموات من أبناء شعبنا. فعلت ذلك في مقبرة مأمن الله، وفي مقبره القسام وفي مقبرة بئر السبع وفي مقابر كثيرة، واليوم تفعلها في مقبرة اليوسفية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك"..

وكتبت سحر: "هذا هو قدرنا كفلسطينيين، منا من يرابط عند بيته كي لا يهدموه، وعند اشجار الزيتون في حقله كي لا يقتلعوها، وعند قبور ذويه كي لا يجرفوها، وعند المساجد والكنائس كي لا يدنسوها، وهذه حكايتنا، ننتصر او نموت".

وعلقت الهان احمد: "مقبرة اليوسفية أي إنسانية هذه".

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