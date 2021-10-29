عُمان... عودة طلبة المدارس وإعادة مزاولة البيع في الأسواق

العالم - عمان

كما تم منع إقامة بعض المناسبات، وإغلاق بعض الأنشطة وغيرها، فإن اللجنة العُليا تؤكد ضرورة التقيّد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، واعتمدت اللجنة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، وسوف تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك، كما وافقت اللجنة على تطعيم الأطفال من عمر الخامسة إلى الثانية عشرة، ابتداءً من الأسبوع الأول من نوفمبر.

كما قررت اللجنة السماح بإعادة مزاولة البيع في الأسواق التقليدية والشعبية، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التزاحم في مواقع البيع والالتزام بالتباعد الجسدي.