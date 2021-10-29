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الاحتلال متخوف من "تفجير" الجدار الحدودي شرق غزة

الاحتلال متخوف من
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني متخوف من سيناريو تفجير الجدار الحدودي شرق قطاع غزة، من قبل المقاومة الفلسطينية.

العالم-الاحتلال

وأضافت صحيفة معاريف العبرية، إنه "على هامش التوتر الأمني والجمود في المفاوضات مع حركة حماس، في موضوع التسوية وموضوع الأسرى والمفقودين، فإن كل ذلك قد يدفع حماس لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

وتابعت: "فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي أجرت هذا الأسبوع مناورة حاكت فيها عددا من السيناريوهات من بينها قيام المقاومة الفلسطينية بتفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي بواسطة سيارات مفخخة كبيرة واختراق الحدود".

وبينت الصحيفة أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن قادة حركة حماس أدركوا كجزء من استخلاصهم للدروس والعبر من عملية "حارس الأسوار" -العدوان الأخير- أنه إلى جانب الأنفاق التي لا يزال يستثمرون فيها يتوجب على الحركة أيضا تطوير إمكانيات عمل أخرى سبق واستخدمتها الحركة بشكل ناجع لكنها تركتها في السنوات الأخيرة".

وتابعت: "وفقا للتقييمات الأمنية جزء من الخطط التي يتدرب عليها عناصر حماس لليوم الموعود تتمثل في عمليات إنزال والتسلل واختراق للحدود من خلال تفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي بين غزة والغلاف بواسطة مركبات كبيرة مفخـخة".

وزعمت الصحيفة أن "قادة الجيش الإسرائيلي لاحظوا في الأشهر الأخيرة أن حركة حماس بدأت تبذل وتركز جهدا كبيرا في إعادة تأهيل وتطوير قدراتها العسكرية".

وأوضحت أن "من بين هذه المجالات التي تعمل حماس على تطويرها، مجال السايبر "الحرب الالكترونية" والزوارق غير المأهولة، ووسائل متنوعة في المجال الجوي والصواريخ المضادة للدبابات وغيرها".

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