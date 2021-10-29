مسيرة إحياء للذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني

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ورفعت الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام السوداء حدادا على أرواح الشهداء، كذلك صور ضحايا المجزرة، وسط هتافات منددة بسياسة الكيان الاسرائيلي، وأخرى مطالبة الحكومة بالاعتراف بالمجزرة وتحملها المسؤولية عن المجزرة.

تفاصيل المجزرة

يذكر أن مجزرة كفر قاسم نفذها عناصر من ما يسمى حرس الحدود "الإسرائيلي" في 29 أكتوبر عام 1956 بحق مواطنين فلسطينيين من سكان بلدة كفر قاسم شمال شرقي "تل أبيب"، راح ضحيتها 51 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ومسنون.

وحاولت سلطات الاحتلال في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.