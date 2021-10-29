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ماذا سيفعل ابن سلمان إذا وجد نفسه قريبا من بايدن بقمة غلاسكو؟

ماذا سيفعل ابن سلمان إذا وجد نفسه قريبا من بايدن بقمة غلاسكو؟
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة بريطانية شهيرة إن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان سيسعى بقوة لمصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا وجد نفسه قريبًا منه في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

العالم- السعودية

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن هناك تساؤلات حال سيستمر بايدن بتجنب لقاء ولي عهد السعودية أم لا.

وبينت أن السعودية طالبت بمزيد من الاهتمام الشخصي من بايدن والاتصال بابن سلمان وألا يستمر بتجاهله”

ونبهت الصحيفة إلى أن هناك إشكالية تؤرق ابن سلمان حول سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تجاه السعودية.

وأوضحت أن هناك جدلًا واسعًا بالإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع ابن سلمان، خاصة بعدما وصفه سعد الجبري مؤخراً بالقاتل المختل عقليًا.

ونقلت عن بِن رودس المسؤول السابق بإدارة أوباما قوله إنه لا ينصح بايدن بلقاء ابن سلمان.

وأضاف: “يجب أن توجد عواقب لما فعله، لأن التطبيع معه سيجعله يفلت من حادثة اغتيال جمال خاشقجي”.

وكشفت مجلة “فوربس” الأمريكية عن أن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان لن يلقى ترحيبا حارا في قمة المناخ القريبة في غلاسكو.

وقالت المجلة واسعة الانتشار إنه لا ينبغي لولي العهد أن يتوقع ترحيبًا حارًا في قمة المناخ في غلاسكو.

وذكرت أن ذلك حتى مع خطة ابن سلمان الجديدة صافي انبعاثات صفر.

وقالت المجلة إن الناشطين في مجال المناخ يفهمون جيدًا ازدواجية المعايير بين صافي الانبعاثات الصفرية ونوايا التفرد بإدامة إنتاج النفط”.

كما نشر موقع “ذا هيل”، المختص بشؤون أروقة صنع القرار في واشنطن، تقريرا سلط فيه الضوء على إعلان ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان عن “صفر” انبعاثات.

ووصف الموقع الأمريكي الإعلان بأنه محاولة لحضور قمة المناخ.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يرفض بايدن مقابلة ابن سلمان، وقد تتجنب الملكة إليزابيث رؤيته.

وأكد الموقع أن ولي عهد السعودية قد يكون غير مرحب به عند التقاط الصور للقمة.

وتوقع مراقبون أن يذهب لمشاهدة مباراة لفريقه الباهت نيوكاسل بدلا عن ذلك.

وشككت وسائل إعلام عالمية بتعهد ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان بالوصول إلى “الصفر” في الانبعاثات الكربونية من الطاقة المستخدمة في السعودية.

وأكدت في تقارير منفصلة أنه يقدم مراوغات جديدة تُضاف لسلسلة مراوغات سابقة حول وقف الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060.

وقالت مجموعة “غرين بيس” البيئية إن تعهد ولي عهد السعودية ابن سلمان مشكوك في جديته.

وبينت أنه يأتي بعد حديث شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا عام 2027.

وذكرت أن السعودية تعد أحد أكبر الملوثين في العالم، وتحاول صرف الانتقادات في قمة المناخ التي انعقدت في بريطانيا.

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