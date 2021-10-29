توقيع مذكرة تعاون بين الحوزات العلمية في ايران والعتبة الحسينية

العالم-إیران

ووقع مذكرى التعاون في مدينة قم المقدسة ، حجة الاسلام سيد مفيد حسيني كوهساري رئيس مركز الاتصالات والشؤون الدولية بالحوزات العلمية الايرانية وحجة الاسلام الشيخ صالح الوائلي رئيس مؤسسة الدليل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.

وفي بداية المراسم ، قال حجة الاسلام كوهساري إن الامكانيات الحوزية يتم تطويرها وتدوينها اليوم، وأضاف: قامت مؤسسة الدليل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة باصدار العديد من الكتب العلمية والمتخصصة في مجالات العقائد ومكافحة الإلحاد.

بدوره شرح حجة الإسلام صالح الوائلي أنشطة مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث، وأكد على زيادة التعامل وعقد دورات لاعداد المدرسين في الجامعات العراقية ، بالتعاون مع أساتذة ونخب في الحوزات العلمية.