قيادي في حماس: المقاومة هي الأقدر على تحرير الأسرى

العالم-فلسطين

وخلال مسيرة نظمتها حركة حماس برام الله في جمعة الوفاء للأسرى العظماء دعا الشيخ يوسف الشباب للمضي في طريق النصر والتحرير وطريق المقاومة لأنها الأقدر على تحرير الاسرى والمسرى.

وقال القيادي يوسف:" ماضون في هذا الطريق ولن يخيفنا أحد ولن يكسرنا أحد، لا اعتقال ولا شهادة ولا منغصات وماضون في هدفنا حتى تعود حقوقنا كاملة غير منقوصة".

وأضاف:" نعتمد على الله ثم المقاومة الفلسطينية التي هي على أتم الجهوزية والاستعداد لنصرة وتحرير الأسرى والمسرى".

وأشار الشيخ حسن الى أن الاحتلال الجائر الظالم يحاول كسر إرادة شعبنا لكنه لن ينكسر ولن يركع ويتمرد ويستأسد على الباطل بكل أسمائه ومسمياته وهذا الشعب النصر حليفه والتحرير قادم لا محالة بإذن الله.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كوسك إن مسيرة اليوم في رام الله جاءت استجابة لنداء حركة حماس بالخروج نصرة للسرى المضربين عن الطعام.



وأضاف أن المسيرة استجابة لمعاناة إخواننا في سجون الاحتلال الذين هم بأمس الحاجة لنا.

بدورها أكدت الناشطة سمر حمد المرشحة عن قائمة القدس موعدنا على ضرورة أن يقف الشعب الفلسطيني مع أسراه لأنهم رمز كرامتنا وعزتنا ويدافعون من بقايا كرامة الوطن.

وحذرت حمد من خطورة ترك الاسرى المضربين قائلة:" لا خير فينا وفيما ندعيه من وطنية وثوابت إن تركناهم وحدهم، لأن قضية الأسرى اليوم هي رأس ثوابتنا ويجب أن نقف سدا منيعا لهم".

ودعت حمد القيادة السياسية للوقوف خلف الأسرى المضربين، وخروج الشعب بوقفات ومسيرات للذود عن كرامتهم وبقايا أجسادهم التي أنهكها الإضراب.

ورفع المشاركون في مسيرة رام الله اليوم رايات حركة حماس كما رددوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أسير" و "يا مقاومة عيدي الكرة اخطفي جندي وحرري أسري" و "لا سلام ولا أمان والأسرى جوا القضبان" "ارفع ايدك وعلي الموت ولا المذلة" "يا أسير يا بطل اسمك هز البطل".

وتشهد مناطق مختلفة بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، فعاليات عديدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام تحت عنوان "جمعة الوفاء للأسرى العظماء"، دعت إليها حركة حماس.