المهندسة السورية دينا قتابي بين أكثر المهندسات تأثيراً بالعالم

العالم - سوريا

دينا خريجة جامعة دمشق وتعمل الآن في أهم معهد تكنولوجي في العالم MIT معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا.

لها اختراعات هامة جداً، ويتوقع فوزها بجائزة نوبل.

وقد كتب السفير الدكتور والاستاذ الجامعي سامي الخيمي في صفحته على موقع فيسبوك:

“دينا قتابي .. عظيمة المهندسات السوريات.

صنفتها نشرة Forbes العالمية في المقام الثالث عالمياً بين المهندسات الأكثر تأثيراً في العالم …

أنا فخور بطالبتي خريجة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) بجامعة دمشق والتي سبق ونشرت أخبارها، ثابري في بحوثك يا دينا فجائزة نوبل قريبة”.