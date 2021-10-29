تزيد من خطر الوفاة.. احذر تناول 6 أنوع من المكملات الغذائية

العالم- منوعات

ووجدت دراسة نشرت في مجلة JAMA Internal Medicine أن ستة مكملات غذائية من الفيتامينات "زادت" من خطر الموت، وفقًا لما نشره موقع express.

-ماذا اكتشف الباحثون؟

ارتبط استخدام فيتامين B6، وحمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس بزيادة مخاطر الوفيات الإجمالية عند مقارنتها بعدم الاستخدام.

وكان استخدام الكالسيوم مرتبطًا عكسياً بالحد من مخاطر الوفاة المطلقة، وخلص الباحثون إلى أن العديد من الفيتامينات والمكملات المعدنية الشائعة الاستخدام لدى النساء الأكبر سنًا قد ترتبط بزيادة مخاطر الوفيات الإجمالية، وهذا الارتباط أقوى مع الحديد التكميلي وعلى عكس نتائج العديد من الدراسات، يرتبط الكالسيوم بانخفاض المخاطر،

كما أظهرت نتائج تجارب عشوائية واسعة النطاق أنه بالنسبة لغالبية السكان، لا توجد فائدة عامة من تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، وأظهرت بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بالسرطان فيما يتعلق باستخدام فيتامينات معينة.

كيف تحصل على جميع الفيتامينات التي تحتاجها؟

يجب أن يحصل الناس على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.

وتعتبر الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين ج، من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك بكميات قليلة لتعمل بشكل صحيح.

وتوصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة بمكملات معينة لبعض مجموعات الأشخاص المعرضين لخطر النقص، فبالنسبة للحوامل أو من تحاولن الإنجاب يوصى بتناول مكمل حمض الفوليك كل يوم حتى تصبح في الأسبوع 12 من الحمل.

ويجب تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل، لذا ينصح بالبدء في تناولها قبل التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل أو إذا كان هناك احتمال بالحمل.a