العراق يحتل المرتبة الخامسة عالميا لأكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية

العالم - العراق

وقال صديق في كلمة له اليوم خلال مؤتمر المياه المنعقد في مدينة اربيل، إن “الإنسان لا يمكن أن يحيا من دون المياه ولن يكون ذلك ايضا، وهذا يثبت مدى اهمية المياه مقارنة بالنفط”.

وأضاف أن “البنايات الشاهقة وناطحات السحاب لا تعرّف البلدان، وإنما المياه والأنهر والعيون هي من تعرفها”، مخاطبا الحضور بالقول “ألستم تعلمون جيدا ان العراق يسمى بلاد ما بين النهرين؟، وإن هناك المئات من المناطق في منطقة كردستان العراق تسمى بعيون المياه، وان المياه هي من بنت الحضارة بالاجتماع حولها”.

واوضح صديق ان “عملنا لا يختلف عن عمل وزارة الزراعة والموارد المائية الا باشياء دقيقة جدا فان عمل الاخيرة يكمن في تأمين كميات المياه أما تخصصنا فينصب على جودته، داعيا المنظمات المعنية بالبيئة ووسائل الاعلام كافة في العراق و منطقة كوردستان الى الاهتمام بالبيئة.

وتابع المسؤول الحكومي بالقول بالقول انه “يتعين على صندوق المناخ الأخضر الدولي والبلدان العظمي ان تعمل بشكل حقيقي على مساعدة تلك البلدان التي باتت ضحية التلوث البيئي”، منوهاً إلى أن العراق ليس له يد بشكل رئيسي في تغير المناخ ولكنه يُصنف خامس البلدان على العالم من بين ضحايا التغيرات المناخية”.