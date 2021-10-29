إعلان ابن سلمان عن صفر انبعاثات بالسعودية حيلة دعائية

العالم- السعودية

وأكد الموقع واسع الانتشار أن خطوة ولي العهد جاءت من أجل تخفيف الضغط السياسي قبل اجتماع COP26 للمناخ”.

وشككت وسائل إعلام عالمية بتعهد ابن سلمان بالوصول إلى “الصفر” في الانبعاثات الكربونية من الطاقة المستخدمة في السعودية.

وأكدت في تقارير منفصلة أنه يقدم مراوغات جديدة تُضاف لسلسلة مراوغات سابقة حول وقف الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060.

وقالت مجموعة “غرين بيس” البيئية إن تعهد ولي عهد السعودية ابن سلمان مشكوك في جديته.

وبينت أنه يأتي بعد حديث شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا عام 2027.

وذكرت أن السعودية تعد أحد أكبر الملوثين في العالم، وتحاول صرف الانتقادات في قمة المناخ التي انعقدت في بريطانيا.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين ” في نيوم .

وبحسب بن سلمان فإن المدينة ” تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم “.

وأردف ” أنها صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.