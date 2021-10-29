أمريكا: لن نمنع مقاتلات إف-16 عن تركيا رغم خروجها من برنامج إف-35

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وأوضح "سوليفان، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن تركيا لم تعد مشاركة في برنامج "إف-35"، لكن فيما يتعلق ببرنامج "إف-16"، هناك عملية قائمة منذ سنوات لكيفية تقديم البلدان طلبات لشراء طائرات مقاتلة ومعدات ذات صلة، وأنقرة أحد أطراف هذه العملية، والتي ستستمر.

والأربعاء الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وفدين أمريكي وتركي أجريا "محادثات مثمرة" في أنقرة بشأن حل الخلافات بشأن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35 "؛ بسبب شرائها "إس-400".

وفي ذات السياق، قالت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، إن وزيرا الدفاع التركي "خلوصي أكار" والأمريكي "لويد أوستن" بحثا هاتفيا قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الأربعاء أيضا، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي "جو بايدن"، خلال قمة المناخ في جلاسكو، نهاية الشهر الجاري، قضية مقاتلات "إف-35"، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة؛ وخطة استعادة 1.4 مليار دولار، دفعتها تركيا مسبقا للحصول على تلك المقاتلات.