الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا: لن نمنع مقاتلات إف-16 عن تركيا رغم خروجها من برنامج إف-35

أمريكا: لن نمنع مقاتلات إف-16 عن تركيا رغم خروجها من برنامج إف-35
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أن تركيا لا تزال منخرطة في إجراءات شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، رغم استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

العالم - الأميركيتان

وأوضح "سوليفان، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن تركيا لم تعد مشاركة في برنامج "إف-35"، لكن فيما يتعلق ببرنامج "إف-16"، هناك عملية قائمة منذ سنوات لكيفية تقديم البلدان طلبات لشراء طائرات مقاتلة ومعدات ذات صلة، وأنقرة أحد أطراف هذه العملية، والتي ستستمر.

والأربعاء الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وفدين أمريكي وتركي أجريا "محادثات مثمرة" في أنقرة بشأن حل الخلافات بشأن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35 "؛ بسبب شرائها "إس-400".

وفي ذات السياق، قالت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، إن وزيرا الدفاع التركي "خلوصي أكار" والأمريكي "لويد أوستن" بحثا هاتفيا قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الأربعاء أيضا، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي "جو بايدن"، خلال قمة المناخ في جلاسكو، نهاية الشهر الجاري، قضية مقاتلات "إف-35"، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة؛ وخطة استعادة 1.4 مليار دولار، دفعتها تركيا مسبقا للحصول على تلك المقاتلات.

روابط ذات صلة

مشرعون أمريكيون يحثون بايدن على عدم بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا

وزير الدفاع التركي يعلن بدء أعمال فنية لتوريد مقاتلات إف-16

تركيا: قد نشتري مقاتلات 'سو-35' و'سو-57' الروسية لو جمدت أمريكا صفقة 'إف-16'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترسيم الحدود وتحذيرات المقاومة

حصار قرية العكر البحرينية عام 2012

مصور ألماني يكشف مشاركة الأردن في تدريبات 'العلم الأزرق' الإسرائيلية

سوريا.. 'الهجرة والجوازات' تحدد أوقات تسليم الجوازات للمتقدمين.. 'عَ الدور'

بالوثيقة.. السيد الصدر يأمر بغلق مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات

أمريكا: لن نمنع مقاتلات إف-16 عن تركيا رغم خروجها من برنامج إف-35