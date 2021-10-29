سوريا.. 'الهجرة والجوازات' تحدد أوقات تسليم الجوازات للمتقدمين.. 'عَ الدور'

العالم - سوريا

وطالب التعميم الصادر بتاريخ 23 من تشرين الأول الجاري، “استنفار” كل المسؤولين عن تجهيز معاملات جوازات السفر المتراكمة لطباعتها وتسليمها بالسرعة القصوى.

وشدد التعميم على ضرورة الإسراع في إنجاز معاملة جواز السفر المستعجل في مدة أقصاها ثلاثة أيام، بعد الانتهاء من تسليم الجوازات المتراكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحددت فروع الهجرة والجوازات أوقات تسليم جوازات السفر للذين تقدموا للحصول عليها خلال شهر تموز الماضي كالتالي:

تقديم من 1 تموز لغاية 15 منه يوم الإثنين 25 تشرين الأول الساعة 12 ظهراً

تقديم من 16 تموز لغاية 31 تموز يوم الخميس 28 تشرين الأول الساعة 12 ظهراً.

كما قالت الفروع في إعلانها إنها ستعلن خلال الأسبوع القادم عن مواعيد استلام من تقدموا للحصول على جوزات سفر خلال شهر آب الماضي.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية في وقت سابق إن المشكلة الحالية هي المشكلة القديمة المتجددة التي تعاني منها الوزارة مراراً، وهي الحصول على الأحبار والأوراق المستوردة من الخارج.

وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات نحو 140,015 جواز سفر داخلياً و 41,898 جوازاً خارجياً في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.