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الاتحاد الأوروبي: نحاول تحديد موعد استئناف المباحثات النووية مع ايران

الاتحاد الأوروبي: نحاول تحديد موعد استئناف المباحثات النووية مع ايران
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأن الأطراف الموقعة على الصفقة تحاول الآن تحديد موعد لاستئناف مشاوراتها بهذا الشأن.

العالم - أوروبا

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد في بروكسل الأربعاء بين الأطراف في الاتفاق النووي “كان مفيدا وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما نحو استئناف المباحثات في فيينا”.

وتابع: “نعمل معا مع الشركاء الآخرين، بمن فيهم إيران والأطراف الأخرى في الصفقة، بغية الاتفاق على موعد محدد في أسرع وقت ممكن لاستئناف اجتماعات فيينا”.

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، عبر “تويتر” مؤخرا أن المباحثات النووية قد تستأنف بحلول نهاية نوفمبر.

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