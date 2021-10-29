البرهان يبحث عن رئيس وزراء تنكنوقراطي.. وتركيا تستعد لعمليتين عسكريتين بسوريا

العالم- خاص بالعالم

الا اَنَّ مصادرَ الاخير اكدت رفضَه لتولي تشكيلِ الحكومةِ او حتى ترشيحِ شخصيةٍ اخرى للمهمة. وياتي ذلك وسْطَ دعواتٍ لمسيرةٍ مليونيةٍ تنطلقُ غداً السبت في السودان رفضاً للانقلابِ العسكري بالتزامنِ مع ضغوطٍ اقليميةٍ ودولية.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر في المعارضة السورية أن تركيا تستعد لإطلاق عمليتين عسكريتين جديدتين في سوريا؛ واحدة في محافظة إدلب والأخرى شمال شرقي البلاد ضد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.

ويأتي ذلك فيما تستمر عمليات التصعيد على خطوط التماس بين القوات التركية والوحدات الكردية في الشمال الشرقي من سوريا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.