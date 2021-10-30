باقري: هدف ايران في المفاوضات مع "4+1" هو الغاء الحظر الظالم

العالم - ايران

وفي حوار اجرته معه قناة "آر تي" استعرض باقري نتائج زيارة الوفد الايراني الى بروكسل وقال: ان هدفنا في المفاوضات مع "4+1" هو الغاء الحظر الاميركي غير القانوني والظالم ضد ايران وبناء عليه فقد تباحثنا حول الظروف والضرورات والوصول الى نتائج ملموسة مع الطرف الاوروبي.

واعتبر مساعد الخارجية الايرانية التقدم في المفاوضات النووية رهنا بارادة الطرف الاخر لالغاء الحظر غير القانوني.

وقال باقري: ان القدرات الدفاعية الإيرانية شأن إيراني خالص يتعلق بأمننا القومي ولا شأن لأي دولة أخرى به.

واشار الى فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية المبنية على حرمة انتاج وتخزين او استخدام الاسلحة النووية، مؤكدا سلمية الانشطة النووية الايرانية.

وحول اتهامات الكيان الصهيوني ضد ايران قال: ان هذا الكيان هو الوحيد المالك للاسلحة النووية في غرب آسيا وبناء عليه فهو في موضع المتهم وليس المدعي.

واكد بان لايران تعاونا بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف: انه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا تسمح بان تستغل بعض الدول امكانيات الوكالة التقنية لتحقق (تلك الدول) اهدافها المغرضة.

واضاف: نحن نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة العمليات الإرهابية ضد منشآتنا النووية.

واعتبر باقري التعاون مع بلدان الجوار من أولويات الحكومة الإيرانية وقال: اننا نسعى لحل المشكلات القائمة.

واوضح بانه اجرى حوارا بناء مع نائب وزير الخارجية الروسي واضاف: اتفقنا على أن تكون مشاوراتنا ذات طابع دوري.

وكان مساعد الخارجية الايرانية علي باقري قد زار بروكسل الثلاثاء واجرى محادثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا ومن ثم توجه الى موسكو الخميس وتباحث مع نظيره كبير المفاوضين الروس سيرغي ريابكوف ووساعد الخارجية مندوب الرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وغادر باقري موسكو مساء الجمعة عائد الى طهران.