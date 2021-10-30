مسيرة شعبية وتأبين مسائي بالشموع والدموع في ختام عزاء الشهيد قمبر

العالم - البحرين

ووافت الشهيد المنية يوم الإثنين 25 أكتوبر بعد طول معاناة من آثار التعذيب والمرض والإهمال الصحي في سجون النظام.

وتلى إنتهاء مراسم العزاء، خروج مسيرة شعبية جالت عددا من الطرق وصولاً إلى قبر الشهيد، لإلقاء التحية عليه ووداعه مجدداً. وحمل شبان لافتة في مقدمة المسيرة حوت عبارة تأبينية قالها آية الله الشيخ عيسى قاسم تأبينًا للشهيد، قال فيها "رحمك اللهُ عزيزَ الشعب، عشتَ عاملاً مجاهداً في سبيل الله، ورحلتَ على طريق الله مأجورًا، جزاك اللهُ عن شعبك وأمّتك خيرَ الجزاء، وحشرك اللهُ "علي قمبر" مع الشهداء والصالحين".

وشارك في المسيرة جمع كبير من المواطنين الذين جددوا العهد مع الشهيد وكل الشهداء.

وفي المساء أيضًا انطلقت مسيرة الشموع جالت شوارع النويدرات، ولبس المشاركون في المسيرة السواد حزنًا ورفعوا صور الشهيد.

واعتقلت السلطات البحرينية الشهيد مرات عدة كانت آخرها في العام 2014 وأصدرت عليه أحكاما بالسجن لمدة 37 عاما بتهم سياسية كما أسقطت جنسيته.

وتعرض الشهيد قمبر للتعذيب لدى أجهزة وزارة الداخلية، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي خصوصا بعد تعرضه لإهمال طبي ومنعه من العلاج لمدة عام. وقد تم الإفراج عنه في العام 2018 مخافة استشهاده داخل السجن.

ولم تنفع معه رحلات العلاج بعد أن تمكن منه المرض لحين رحيله يوم الإثنين.