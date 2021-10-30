هكذا حيّى أمهات السجناء البحرينيين أم 'علي النمر' المفرج عنه

العالم - البحرين

وتداول البحرينيون بكثافة فيديو يصوّر اللحظات الأولى لوصول علي النمر إلى منزله ولقائه بوالدته التي توشحت بوشاح أخضر يلبس خصيصًا في مناسبات الأفراح.

و"علي محمد باقر النمر" هو سجين رأي سعودي شارك في الاحتجاجات السعودية 2011 - 2013 خلال فترة الربيع العربي؛ ثم اعتُقل في فبراير 2012 وحُكمَ عليه بالإعدام في مايو 2014، وفي 7 فبراير 2021، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكم الإعدام بحق علي النمر وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات قضى منها أكثر من 9 سنوات، وقد أكمل المدة وخرج من السجن يوم الأربعاء الماضي.

والدة المعتقل البحريني أحمد العرب، عبّرت عن مشاعرها، فكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" قرّة الأعين أم علي، والله فرح قلبي لعودتك ياعلي . كأني استقبل ابني أحمد العرب، الحمدلله كما هو أهله".

والدة المعتقل أحمد العجمي توجهت لوالدة علي النمر بالقول: "من كل أم أسير لك تحية لصبركِ وثباتكِ وتضحيتكِ".

علياء رضي وهي زوجة أمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، علّقت "لا توجد كلمات تصف المشهد اللهم فك كل أسير".

الناشطة الحقوقية ابتسام الصباغ "أبارك للعزيزة ام باقر والدة علي النمر، ارجو ان تحمل لكما الأيام القادمة ولعائلتكم أجمل المناسبات".

رئيس مركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد، كتب مهنئا والدة النمر بالقول " الحمدلله الذي رده إليك ردًا جميلًا وقرّ عينك بلقياه سالمًا معافى. كل حروف اللغة تعجز أمام لهفتك وصبرك. علي بطل يستحق الحرية، وقد أثمر صبرك ودعائك ثمرًا طيبًا وفرجًا".

الدكتور عباس العلوي وهو والد المعتقل سجاد العلوي، خاطب عائلة النمر بالقول "الله يهنيكم به ويتمم فرحتكم ولا يعكرها بشئ..الله يبلغكم فيه وترون عياله ويبلغه ويبلغكم في عياله.. صبرتم وداومتم على الدعاء وجعلتم من هذه المعضلة جسرا لله فارتفع نداءكم له واستجاب".

الناشط علي مشيمع كتب "الحمد لله حمدا دائما أبدًا حتى ينقطع النفس"، وتمثّل بآية من القرآن الكريم: "فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ".

المغردة نوال عطية، قالت "في ظل زحمة الهموم والأخبار اللي تضيق الصدر تسمع خبر حلو".

الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) علّق حول الفيديو الذي يصور لقاء والدة علي النمر به عقب الإفراج عنه "كأنها فرحة الولادة والحياة من جديد بعد سنوات عجاف من القسوة والألم".

الناشط يوسف الخاجة "هنيئا لك يا أم علي وقرّة الأعين، نتمنى ان تشرق شمس الصباح قريبا ويتلاشى الليل الطويل وتعود الطيور الى اعشاشها، الحرية لمعتقلي الرأي والضمير".

الدكتور سعيد السماهيجي استشاري جراحة العيون وسجين رأي سابق في البحرين علّق بالقول "فرحون بالإفراج عنه ونحمل في قلوبنا شوقا كبيرا".

أمّا الناشط غسان خميس فرأى أنّ "الإفراج عن المعتقل السعودي القاصر علي النمر بعد عشرة أعوام، وإلغاء قرار حكم إعدامه مؤشر جيد للإفراج عن جميع معتقلي الرأي خصوصا القاصرين فالإنفتاح الإجتماعي في المملكة العربية السعودية يجب أن يوازيه انفتاح في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي".

القيادي في التيار الرسالي السيد جعفر العلوي، بارك " لأهله الكرام وللأحبة في القطيف والعوامية وعقبال الإفراج عن باقي السجناء المظلومين في كل مكان".

المصدر: مرآة البحرين