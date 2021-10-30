الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق

العالم-سوريا

وذكر مصدر عسكري لـ سانا، أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة من صباح اليوم أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل العالم في سوريا بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق وأسقطت بعضها.

وذكر مراسلنا بأن العدوان جاء من جهة الاراضي المحتلة في الجولان على ريف دمشق.

واستشهد جندي من عناصر الجيش السوري وجرح ثلاثة آخرون في الثالث عشر من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.