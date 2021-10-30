العالم - العراق

وقال الفريجي في بيان ان "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك باشرت بواجب مداهمة وتفتيش وادي الشاي ومن 3 محاور / وباشراف وتواجد ميداني من السيد قائد المقر المتقدم وكانت النتائج كما يلي:

- تدمير معسكر يحتوي على خنادق انشاء جديد عدد ( ٢٠ ) خندق

- تدمير وكر للارهابيين عدد / ٥

- تفجير عبوة ناسفة عدد / ١٧

- تدمير حقيبة على شكل مصائد مغفلين عدد / ٣

- تدمير اجهزة راديو مفخخة عدد / ١١

- تدمير جهاز موبايل مفخخ عدد / ٧

- تدمير انفاق مفخخة عدد / ٧

- تدمير عبوه ناسفة على شكل مصحف عدد / ١

- تدمير صاروخ قاذفة على شكل عبوه مسلكة عدد / ١٥

- تدمير قنبرة هاون عيا ٨٢ ملم على شكل عبوه مسلكة عدد / ٦

- تدمير قذيفة مدفعية على شكل عبوة مسلكة عدد / ٥