ضجة بالسعودية بعد مقابلة الجبري مع قناة سي بي سي الامريكية

مقابلة الجبري اعتبرت بمثابة القنبلة انفجرت في النظام السعودي وتحديداً بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الكلام الذي قيل والهجوم القوي يمكن ان يكون أول مرة نسمعه على قناة امريكية وبهذه اللهجة، خصوصاً من مسؤول سعودي كان في فترة من الفترات يد هذا النظام وعصاته.

الجبري فعلياً في هذه المقابلة حرق اي طريقة عودة بينه وبين النظام السعودي، من حيث الكلام الذي قاله والتوصيفات التي اعطاها لبن سلمان يمكن ان يكون اول مرة تظهر بهذه الطريقة وبهذه المباشرة.

كما تطرق برنامج "المحميات" الى الموسم الفني في الرياض، والفساد الذي يختبأ بعنوان فن ومشهد الموسيقى الذي يعزف حتى في وقت الصلاة، ونشطاء سعوديون يسخرون.

كما سلط البرنامج الضوء على المعتقلين في السجون السعودية والذين تم اعدامهم دون توقف بتهم تافهة في استسهال للدم. والى اتفاق التطبيع بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والامارات.

واخيراً بث مقاطع من الفيديوات للفقر في السعودية.