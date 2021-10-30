مئات الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية

العالم- السودان

هذا وقطع الجيش السوداني الإنترنت قبيل مليونية 30 أكتوبر وأغلق جسور الخرطوم.

وقبل يوم أعفى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، عددا من السفراء السودانيين في الخارج وفي وزارة الخارجية السودانية من مناصبهم.

وأفاد تلفزيون السودان بأن السفراء الذين تم إعفاؤهم هم السفير في تركيا عادل إبراهيم، وفي الإمارات محمد الأمين، وفي جنوب إفريقيا أسامة صلاح الدين.

وأعفى البرهان كذلك السفير إبراهيم بشري في رئاسة وزارة الخارجية والسفير حيدر البدوي مدير إدارة البحوث فى وزارة الخارجية، والسفير حمد حسين يوسف مندوب السودان في الأمم المتحدة والوزير المفوض خضر أحمد إبراهيم في سفارة السودان بالإمارات.

وكان البرهان قد أصدر قرارا مماثلا قبل يومين، أعفى بموجبه سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وسويسرا وقطر وفرنسا.

ويأتي ذلك بعد أن عبر عدد من سفراء السودان في الخارج عن رفضهم لسيطرة العسكريين على السلطة في الخرطوم.

كما دعت كل من الأمم المتحدة وواشنطن العسكريين في السودان إلى "ممارسة ضبط النفس كي لا يكون هناك ضحايا"، خلال احتجاجات اليوم السبت.