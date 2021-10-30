شاهد.. السعودية تضغط على لبنان في قمة مشاكله الإقتصادية

العالم - لبنان

وحول الازمة التي اثارت الجدل لجهة اهدافها وتوقيتها سعوديا،سارت الكويت السبت على خطى الرياض والمنامة وقررت الطلب من القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة أراضيها واستدعاء سفيرها في بيروت .وكانت السعودية استدعت الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها على خلفية تصريحات الوزير قرداحي .وبعدها، طلبت البحرين من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال ثمان واربعين ساعة.



وعلى خلفية التطورات الاخيرة اكد الرئيس اللبناني ميشال عون الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية من خلال توقيع اتفاقات ثنائية، من جهته اكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إن الجهات الدولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم الاستقالة بعد الضغوط السعودية وبعض الاطراف اللبنانية بهذا الاتجاه .



محليا عقدت خلية الأزمة الوزارية اللبنانية اجتماعا بحضور نائب رئيس البعثة الأميركية في بيروت ريتشارد مايكلز لمناقشة الأزمة مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. وأفاد مراسل العالم في بيروت أن اجتماع الخلية بحث التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية، مشيرا الى أن الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن الوزير قرداحي كان قد أدلى بتصريحاته حول الحرب على اليمن قبل توليه المنصب الوزاري.



داخليا ايضا دعا رؤساء حكومات سابقون الوزير قرداحي الى الاستقالة، معتبرين أن آراءه تشكل ضربة قاصمة لما وصفوها بالعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية.



اقليميا دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الى مقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان وقال ان الاخير يتعرض لحملة ترهيب تقودها السعودية والإمارات.



وتضع هذه التطورات الدبلوماسية المتسارعة الحكومة اللبنانية تحت مزيد من الضغوط في ظل تردي الوضع الاقتصادي والانهيار في سعر صرف العملة المحلية وقلة المحروقات..