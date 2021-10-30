قنصلية امريكية بالقدس.. هل هو طعم صيد للسلطة؟

العالم- خاص بالعالم

وقال ربايعة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "البوصلة" ان ما يحدث اليوم تجاه القدس هو استكمال لصفقة ترامب، وان اميركا تتعامل مع الشأن الاسرائيلي كقضية داخلية، معتبراً ان الخطوة الاميركية غير مقبول ابدا من الطرف الفلسطيني.

واوضح ربايعة: ان هناك تراجعا كبيرا على المستوى الدبلوماسي العربي لدعم القضية الفلسطينية، وان نقاط القوة الموجودة عند الفلسطينية هي نقاط ميدانية، فيما الاحتلال ينجز مشروعه اليوم ويقوم بتحويل الضفة الى معازل.

واضاف ربايعة ان هناك محاولة امريكية من الخنق والحصار للسلطة الفلسطينية للضغط من اجل الذهاب الى طاولة المفاوضات، معتبراً ان الرؤية الاميركية لا تتمثل بذهاب اليوم الطرفين للمفاوضات بل انها تشتري الوقت تحت عناوين مختلفة.

ودعا ربايعة ترميم الحالة الفلسطينية والعودة للمصالحة الوطنية التي تقوم على تقاسم المنافع بين الطرفين، مشيراً الى ان هناك حالة رفض من منظمة التحرير وايضا من جانب حماس للمصالحة، فيما ان المطلوب في الوقت الراهن هو التوافق الفلسطيني على ادارة المرحلة القادمة.

يشار الى انه باتت قضيةُ قنصليةِ الولايات المتحدة للفلسطينيين في القدس، معركةً حقيقيةً بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في وقتٍ يعتبرُ المراقبون اَنَّ هذه القضية هي اشبهُ بطُعمِ صيدٍ لدى الادارة الاميركية فهي تحاولُ عبرَها جذبَ السلطةِ نحوَ التحاورِ والتفاوض.

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