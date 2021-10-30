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شاهد.. ايران تجدد موقفها الحاسم في مفاوضات الغاء الحظر

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

مع ارتفاع منسوب التفاؤل بشأن استئناف مباحثات فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد تشدد طهران مجددا على أن هذه المحادثات سوف تتركز على إلغاء الحظر الأمريكي غير الشرعي على إيران.

العالم - ايران

نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني الذي أكد في مقابلة مع التلفزيون الروسي على المطالب الإيرانية شدد أيضا على أن القدرات الدفاعية الإيرانية شأن إيراني خالص يتعلق بأمن البلاد القومي ولا شأن لأي دولة أخرى به.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية باقري :"أود التأكيد مرة أخرى على أن الغرض من المحادثات هو رفع الحظر الجائر وغير القانوني التي فرضتها امريكا على إيران.. ولابد من الإشارة هنا إلى أن القدرات الدفاعية الإيرانية هي شأن يتعلق بأمن البلاد القومي ولا شأن لأي دولة أخرى به".

التفاؤل الذي يسود مستقبل المباحثات بين إيران والمجموعة الدولية حاولت الولايات المتحدة تعكيرها من خلال الإعلان عن فرض اجراءات حظر جديدة ضد شركتين و أربع مواطنين ايرانيين وقد زعمت الخزانة الأمريكية أن حزمة الحظر الجديدة تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة.

طهران اعتبرت وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الحظر الأميركي الجديد يظهر ازدواجية الإدارة الأميركية ويؤكد أن هذه الإدارة ليست محلا للثقة مؤكدة أن الاستمرار بسياسة الضغوط القصوى لن يقوض تصميم ايران في الدفاع عن أمن شعبها.

مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف اعتبر ان الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس الاميركي السابق ترامب ضد إيران داعيا الإدارة الأمريكية الحالية إلى عدم إنتهاج نفس السياسة لأنها أثبتت فشلها.

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