السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-10-2021

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-10-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-10-2021

قنصلية اميركا بالقدس.. معركة بين الاحتلال والسلطة حقيقة أم مسرحية؟

مصر تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن حول تمديد مهمة "المينورسو" في الصحراء