أهم الأحداث التي تناولها نشطاء مواقع التواصل

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وأكد بعض النشطاء أن قرداحي لم يكن المقصود بهذه الضجة السعودية، بل لبنان، والمسالة لا تحتاج الى كثير من الذكاء حيث أن السعودية تعيش حالة من الإحباط الشديد وتبحث عن متنفس ولو وهمي.

واشار المغردون أن السعوديه تسحب سفيرها وتقطع العلاقات وتوقف التبادل التجاري مع لبنان، لان قرداحي دافع عن اليمن وانتقد الحرب العبثية ضد اليمنيين.

وفي سياق آخر تنفّس معتقل الرأي السعودي علي النمر الحرية بعد فترات قضاها في الحرمان والتعذيب الجسدي والنفسي، حتى بات مصيره على بُعد لحظات من الإعدام.

وفي حين ان الناشطين احتفلوا بالافراج عن النمر ونجاته من الاعدام، وجهوا انتقادات حادة لنظام آل سعود الذي يسلب الاطفال حريتهم ويزيف العدالة ويحاكم القاصرين ويسجنهم لمجرد المشاركة في تجمع سلمي مطالبين بالافراج عن جميع معتقلي الراي الموجودين في سجون المملكة.

وأما في السودان، يواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلهم مع المسيرة المليونية في السودان ضد الانقلاب العسكري، رغم ارتفاع عدد قتلى وجرحى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن.

وقد خرجت الجموع الى الشوارع الرئيسية ليعبروا عن رفضهم وادانتهم للانقلاب العسكري الذي حصل قبل ايام في السودان من قبل القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان والاجراءات المتخذة بحق الحكومة الانتقالية واحتجاجا على الحكم العسكري في البلاد

وفي الجزائر: حاز وسم "اللغة العربية" على آلاف التغريدات في الجزائر، مع إعلان عدد من الوزارات في البلاد حصر المعاملات الرسمية والوثائق باللغة العربية، في ظل أزمة دبلوماسية مع فرنسا، المستعمرة السابقة للبلاد.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأسابيع الأخيرة، على خلفية ملفات حديثة وأخرى قديمة، ولا سيما الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر